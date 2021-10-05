Bugün maç var mı? 5 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Pazar günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

5 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok ligi maçı oynanacak. La Liga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie, Premier Lig, Liga NOS, Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak.

BU HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI VAR MI?

Süper Lig'te 8. haftanın ardından milli araya girildiği için 9. hafta mücadeleleri ileri bir tarihte oynanacak. Milli maç arasında Türkiye A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası elemeleri kapsamında Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçlarına çıkacak. Türkiye, 8-11 Ekim tarihlerinde Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG'TE 9. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Milli aranın ardından Süper Lig'te ilk mücadele, 15 Ekim Cuma günü saat 20.00'da Başakşehir - Beşiktaş arasında yapılacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG'TE 9. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15.10.2021 20:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.10.2021 13:30GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16.10.2021 16:00DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

16.10.2021 19:00ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Haberler .com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. 17.10.2021 13:30KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

17.10.2021 16:00GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

17.10.2021 16:00ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17.10.2021 19:00TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18.10.2021 20:00AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

18.10.2021 20:00ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Haberler.com - Gündem