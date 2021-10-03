Bugün maç var mı? 3 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? İşte günün maçları
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Pazar günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Avrupa'nın birçok ligi maçı oynanacak. La Liga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie, Premier Lig, Liga NOS, Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak.
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
16.00 ---> Fenerbahçe - Kasımpaşa ---> BeİN Sports 1
- 19.00 ---> Ç.Rizespor - Galatasaray ---> BeİN Sports 1
- 20.00 ---> Fatih Karagümrük - M.Başakşehir --->BeİN Sports 1
Portekiz Liga NOS
- 17.30 ---> Belenenses - Tondela ---> Bilyoner TV
- 20.00 ---> Benfica - Portimonense ---> Bilyoner TV
- 20.00 ---> Estoril - Gil Vicente---> Bilyoner TV
- 20.00 ---> Braga - Boavista---> S Sport Plus/ Bilyoner TV
Hollanda Eredivisie
- 17.45 ---> Vitesse - Feyenoord ---> S Sport Plus/ Bilyoner TV
- 21.00 ---> PSV - Sparta Rotterdam ---> Bilyoner TV
Almanya Bundesliga
- 18.30 ---> Bayern Münih - E.Frankfurt ---> Tivibu Spor 3/ Bein Sports 2
İtalya Serie A
- 19.00 ---> Roma - Empoli---> S Sport Plus
- 19.00 ---> Fiorentina - Napoli ---> S Sport Plus/ S Sport 2
- 21.45 ---> Atalanta - Milan ---> S Sport Plus/ S Sport 2
İspanya La Liga
- 17.15 ---> Espanyol - Real Madrid ---> Smart Spor HD/ S Sport Plus
- 19.30 ---> Getafe - Real Sociedad ---> Smart Spor 2
- 19.30 ---> Villarreal - Real Betis ---> Smart Spor
- 22.00 ---> Granada - Sevilla ---> Smart Spor HD/ Spor Smart
Fransa Ligue 1
- 18.00 ---> Lille - Marsilya--->Bein Sports 3/ Bilyoner TV
- 22.00 ---> St. Etienne - Lyon--->Bein Sports 2/ Bilyoner TV
İngiltere Premier Lig
- 18.30 ---> Liverpool - Manchester City ---> S Sport/ S Sport Plus