Bugün maç var mı? 3 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? İşte günün maçları

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim Pazar günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok ligi maçı oynanacak. La Liga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie, Premier Lig, Liga NOS, Ligue 1 ve Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

Spor Toto Süper Lig



16.00 ---> Fenerbahçe - Kasımpaşa ---> BeİN Sports 1

19.00 ---> Ç.Rizespor - Galatasaray ---> BeİN Sports 1

20.00 ---> Fatih Karagümrük - M.Başakşehir --->BeİN Sports 1

Portekiz Liga NOS



17.30 ---> Belenenses - Tondela ---> Bilyoner TV

20.00 ---> Benfica - Portimonense ---> Bilyoner TV

20.00 ---> Estoril - Gil Vicente---> Bilyoner TV

20.00 ---> Braga - Boavista---> S Sport Plus/ Bilyoner TV

Hollanda Eredivisie

17.45 ---> Vitesse - Feyenoord ---> S Sport Plus/ Bilyoner TV

21.00 ---> PSV - Sparta Rotterdam ---> Bilyoner TV

Almanya Bundesliga

18.30 ---> Bayern Münih - E.Frankfurt ---> Tivibu Spor 3/ Bein Sports 2

İtalya Serie A

19.00 ---> Roma - Empoli---> S Sport Plus

19.00 ---> Fiorentina - Napoli ---> S Sport Plus/ S Sport 2

21.45 ---> Atalanta - Milan ---> S Sport Plus/ S Sport 2

İspanya La Liga

17.15 ---> Espanyol - Real Madrid ---> Smart Spor HD/ S Sport Plus

19.30 ---> Getafe - Real Sociedad ---> Smart Spor 2

19.30 ---> Villarreal - Real Betis ---> Smart Spor

22.00 ---> Granada - Sevilla ---> Smart Spor HD/ Spor Smart

Fransa Ligue 1

18.00 ---> Lille - Marsilya--->Bein Sports 3/ Bilyoner TV

22.00 ---> St. Etienne - Lyon--->Bein Sports 2/ Bilyoner TV

İngiltere Premier Lig

18.30 ---> Liverpool - Manchester City ---> S Sport/ S Sport Plus

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