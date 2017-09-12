Bugatti Chiron'dan İnanılmaz Hız Rekoru!

8 litre W16 motor ve yaklaşık 1500 beygir gücüyle tam bir asfalt canavarı olan Bugatti Chiron, rekor kıran hız testiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.



Bugatti Chiron asfalt ağlatma testi!



Bugatti Chiron, belirli bir yöne doğru gazı köklendikten sonra 400 km/s hızına ulaştırılmış ve ardından tamamen durdurulmuş. Elde edilen süre ise 41.96 saniye olarak açıklanıyor. Bugatti bunun şimdiye kadar ulaşılan en hızlı süre olduğuna ve üretim sınıfı bir araç için resmi olarak ölçüldüğüne dikkat çekiyor. Direksiyonda ünlü Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya yer alırken, SGS-TÜV Saar ise elde edilen süreyi onaylama görevini üstlenmiş.



Otomobil 400 km/s hızına 32.6 saniyede ulaşırken, karbon seramik fren diskleri ile durma ise 9.3 saniye sürmüş. Bu durma sırasında Montoya"nın 2g kuvvet deneyimlediği de bilgiler arasında. Bu süre zarfından Chiron"un toplamda 3.112 kilometre yol yaptığı belirtiliyor. Montoya"nın ise otomobilin 2,800 devire ulaştıktan sonra dört tekere de tam tork veren Kalkış Kontrol Sistemi"ne itimat ettiği ve Çekiş Kontrolü"nün de tekerleklerin verimsiz hale gelmesini önlediğinin altı çiziliyor.







Bugatti Chiron toplamda dört turboşarjer ile birlikte geliyor. Otomobil kalkışta sadece iki tuboşarjeri aktif hale getirerek herhangi bir turbo gecikmesinin önüne geçiyor. 3,800 devire ulaşıldığındaysa diğer iki tuboşarjer de aktif edilerek tam güç konumuna geçiliyor.



Bugatti, Veyron 16.4 Super Sport modelinin 2010 rekoru olan 431.072 km/s performansını da geçerek Chiron modelinin rekorlar kitabındaki yerini en yüksek hız konusunda da perçinlemek istiyor.



500 adet üretilecek olan 2.7 milyon dolar değerindeki Bugatti Chrion için şimdiden 300 sipariş verildiğini de not olarak düşelim.