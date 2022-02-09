Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 44 sayısıyla Lakers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 131-116 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Bucks, Antetokounmpo'nun 44 sayı, 14 ribaunt, 8 asist ve 2 blokla oynadığı karşılaşmada deplasmanda Lakers'ı 15 sayı farkla yendi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran ve bu sezon 35. kez kazanan Bucks'ta Antetokounmpo, bir maçta yüzde 85'in üzerinde isabetli basket oranıyla 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajını geçen Wilt Chamberlain ile Kerim Abdül Cabbar'ın ardından NBA'deki üçüncü oyuncu oldu. Bobby Portis 23 sayı ve 7 ribaunt, Khris Middleton 21 sayı, Jrue Holiday 15 sayı ve 10 asistle skora destek verdi.

Sezonun 29. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 9'uncusu Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Anthony Davis 22 sayı ve 9 ribaunt, Malik Monk 20 sayı, Stanley Johnson 16 sayı ve 6 ribaunt, Russell Westbrook ise 10'ar sayı ve ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı.

Alperen Şengün "double-double"a yaklaştı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği Houston Rockets'ı 110-97'lik skorla geçerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Bu sezon 54. maçında 22. kez galip gelen Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı, Jaxson Hayes 14 sayı ve 7 ribaunt, Naji Marshall 14 sayı, Jonas Valanciunas 13 sayı ve 8 ribaunt, Jose Alvarado 12 sayı, Herbert Jones 10 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 39. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Kevin Porter 27 sayı, Christian Wood 19 sayı ve 9 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 28 dakika sahada kalan milli oyuncu Alperen Şengün ise 11 sayı, 9 ribaunt, 2'şer asist ve blokla 'double-double'a çok yaklaşan bir performans sergiledi.

Suns doludizgin gidiyor

Sezonun en formda ekibi Phoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-109 yenerek son 15 maçında 14. galibiyetine uzandı.

Bu sezon 44. kez kazanan Batı Konferansı lideri Suns'ta Devin Booker 35, Mikal Bridges 23 sayıyla takımın skor yükünü çekerken, Chris Paul 16 sayı ve 12 asist, JaVale McGee ise 15 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı.

Bu sezon 22. kez kaybeden 32 galibiyetli Sixers'ta Joel Embiid 34 sayı ve 12 ribaunt, Tobias Harris 30 sayı ve 7 ribaunt, Tyrese Maxey 14 sayı ve 6 ribaunt, 13 dakika 47 saniye süre bulan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 3'er ribaunt ve asistle oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 109-114

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 133-112

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 91-126

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 135-109

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 110-97

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 116-86

Denver Nuggets-New York Knicks: 132-115

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 114-134

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 116-131

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 95-113