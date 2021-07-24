Bucaspor 1928 startı verdi
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Bucaspor 1928 startı verdi

Bucaspor 1928 startı verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarına Kaynaklar'daki kendi tesislerinde başladı.

TFF 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarına Kaynaklar'daki kendi tesislerinde başladı. Sarı-lacivertli takımın ilk antrenmanında Başkan Cihan Aktaş ve yöneticiler de yer alıp futbolculara başarı diledi. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde ilk idmanını yapan İzmir temsilcisinde geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan Yalçın Eycan Kaya, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Buca temsilcisi 12 Ağustos'a kadar sürecek antrenmanların ardından izne çıkıp, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Bucaspor 1928, dış transferde şimdiye kadar Karacabey Belediyespor'dan stoper Onur Özcan, İstanbulspor'dan eski sol beki Abdullah Balıkuv, İnegölspor'dan orta saha Metin Yüksel, Galatasaray altyapısından sağ kanat Recep Gül ve Etimesgut Belediyespor'dan sol kanat Yusuf Yıldırım'la anlaştı.


Bucaspor 1928 startı verdi
Bucaspor 1928 startı verdi
Bucaspor 1928 startı verdi
Bucaspor 1928 startı verdi
Bucaspor 1928 startı verdi
Bucaspor 1928 startı verdi
Bucaspor 1928 startı verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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