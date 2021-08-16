Bucaspor 1928, gençlerini Kuşadası'na kiraladı
TFF 2'nci Lig'e yükseldiği yeni sezon öncesi antrenmanlarının Kaynaklar Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayan Bucaspor 1928, kadrosundaki gençlerden Selahattin Seyhun, Hasan Çelik ve Bartu Gökçen'i 1 yıllığına kiralık olarak 3'üncü Lig'e çıkan Kuşadasıspor'a gönderdi.
TFF 2'nci Lig'e yükseldiği yeni sezon öncesi antrenmanlarının Kaynaklar Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayan Bucaspor 1928, kadrosundaki gençlerden Selahattin Seyhun, Hasan Çelik ve Bartu Gökçen'i 1 yıllığına kiralık olarak 3'üncü Lig'e çıkan Kuşadasıspor'a gönderdi.
Sarı lacivertli ekipte Düzce Topuk Yaylası'ndaki ikinci etap kamp dönemi de başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı