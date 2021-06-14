Bucalı kick boksçu babası için ringe çıkacak

İZMİR'de geçen mayıs ayında koronavirüse yenik düşerek 47 yaşında hayatını kaybeden Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenörü İbrahim Macun'un hem oğlu hem öğrencisi olan milli kick boksçu Halim Macun, dünya şampiyonluğu için Özbekistan'a uğurlandı.

İZMİR'de geçen mayıs ayında koronavirüse yenik düşerek 47 yaşında hayatını kaybeden Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenörü İbrahim Macun'un hem oğlu hem öğrencisi olan milli kick boksçu Halim Macun, dünya şampiyonluğu için Özbekistan'a uğurlandı. WAKO Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek genç sporcu, milli formayı bu kez babası için giyecek.

Özbekistan yolculuğu öncesi Buca Belediyespor Başkanı Ali Gündüz ile bir araya gelen Halim Macun, "6 yaşından beri babam benimle çok yakından ilgilenirdi. Arkadaş gibiydik. En büyük hayalimiz milli takım formasını yabancı bir ülkede terletip, başarı sağlamaktı. Buralara gelmek için çok çalıştık. Hayallerimizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim. Babam, kendim ve ülkem için elimden geleni yapacağım ve sizleri gururlandıracağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı