Bu sezon 7 maçta forma giyen Muslera, kalesine gelen 30 şutun 27'sini kurtardı

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Galatasaray'da sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernando Muslera, formasına kavuştuktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Galatasaray, Muslera'nın bu sezon forma giydiği 7 maçın tamamını kazanırken, Uruguaylı kaleci, inanılmaz bir kurtarış istatistiğine imza attı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Aytemiz Alanyaspor karşısında gösterdiği performansla bir kez daha takımının en çok öne çıkan ismi oldu.

13 Haziran 2020'de oynanan Rizespor maçında sakatlanan Uruguaylı kaleci, uzun süren sakatlığına rağmen adeta bıraktığı yerden geri döndü. Galatasaray, Muslera'nın oynadığı son 7 maçta 7 galibiyet aldı.

YÜZDE 90'LIK BİR ORAN YAKALADI

Bu 7 maçta Muslera, kalesine gelen 30 şutun sadece 3'ünde gol izni verdi. 27 kurtarış yapan Muslera, yüzde 90'lık bir kurtarış oranı yakaladı. Muslera, bu 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve 1 penaltı vuruşunda da gole izin vermedi.