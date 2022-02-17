Bu para Real Madrid'i unutturur! PSG'den Mbappe'ye futbol tarihinde benzeri görülmemiş teklif

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, tarihin en çok kazanan futbolcusu olmanın eşiğinde. Fransız yıldızı sezon sonunda Real Madrid'e kaptırmak istemeyen Paris Saint-Germain, Mbappe'ye tarihi bir tekli sunmaya hazırlanıyor.

HAFTADA 1.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Kylian Mbappe'yi kaybetmek istemeyen Paris Saint-Germain, Fransız yıldıza haftalık 1.2 milyon euro teklif edecek. Bu teklifi kabul etmesi halinde yılda yaklaşık 60 milyon euroyu cebine koyacak Mbappe, futbol tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olarak tarihe geçecek.

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