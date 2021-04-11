Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için
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Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için

Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel
Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için

MERSİN'de yaşayan Dağgeçen ailesi, down sendromlu çocukları Sezer'den (4) etkilenerek özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyuncak dükkanı açtı.

MERSİN'de yaşayan Dağgeçen ailesi, down sendromlu çocukları Sezer'den (4) etkilenerek özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyuncak dükkanı açtı. Özel çocukların doğru eğitimle konuşma ve davranış becerilerinin artabileceğini belirten baba Sevhan Dağgeçen (35), ailelerin çocuklarını eve kapatmamalarını istedi.

Sevhan-Sinem (30) Dağgeçen çifti, çalıştıkları giyim mağazasının kapanması üzerine işsiz kaldı. Bir süre evde oturan çift, down sendromlu oğulları Sezer Demir'den etkilenerek özel çocuklar için oyuncakçı dükkanı açmaya karar verdi. Çift açtıkları oyuncakçıda özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak, konuşma ve hareket becerilerini artıracak oyuncuklar satmaya başladı. Özel çocuk sahibi ailelerin ilgisinden memnun olduklarını belirten Sevhan Dağgeçen, amaçlarının özel çocukların gelişiminde ailelere katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Özel çocuklarına oyuncak almaya gelen ailelere daha iyi yardımcı olmak için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitim de gören Sevhan Dağgeçen, "Eşimle birlikte işsiz kalınca bir süre evde oturduk. Bu sürede çocuklarımızla vakit geçirdik. Çocuklarımızdaki gelişimi görünce diğer özel çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündük ve burayı açtık. Özel çocukların dil, konuşma ve fiziki gelişimini destekleyecek ürünler satıyoruz. Ses kartları ile çocukların konuşma becerileri artırılıyor ya da parmak ağırlıkları ile el gelişimleri sağlanıyor. Diğer oyuncakçılardan farklı olmak istedik" dedi.'ÖZEL ÇOCUĞA SAHİP OLMAK AYIP DEĞİL'Ailelerin ilgisinden memnun olan Dağgeçen, "Özel çocuğa sahip olmak ayıp bir şey değil. Ailelerin önce kendilerinin kabullenmesi gerekiyor. Biz bu konuda kendimizi geliştirdik. Çocuğumuza nasıl daha iyi bir eğitim verebiliriz diye araştırmalar yaptık ve bunu başardık. Açtığımız oyuncakçıda da özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak ürünler satıyoruz. Buraya gelen çocuklar oyuncaklarını seçerek mutlu oluyor. Gelen ailelere doğru, eğitici oyuncakları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için
Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için
Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için
Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için
Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için
Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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