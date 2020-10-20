Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
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Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor

20.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:11

Bursa'nın ormanlarında yetişen ve yeni olgunlaşmaya başlayan davulga meyvesini toplamak için vatandaşlar ormanlara akın etmeye başladı. Denize nazır çam ormanlarında yetişen ve bin bir derde deva olan davulga, toplayanı kısa sürede zengin ediyor.

Dağ çileği olarak da bilinen bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor. C vitamini açısından zengin olan dağ çileği, sigaranın zararlarını da azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküyor.

Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor

KİLOSU 18 LİRADAN SATILIYOR

Ormanlarda kendi kendine yetişen davulgayı toplayan vatandaşlar, bu meyveyi pazarda kilosu 18 liradan satıyor. Lezzetli olduğu kadar faydalı da olan meyve vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Ekim ayında toplanmaya başlayan meyve, ocak ayına kadar ormanlarda bulunabiliyor. Günde 30 kilometre ormanlarda yürüyen vatandaşlar yüzlerce kilo davulga meyvesi toplayabiliyor.

Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor

"BİR KİŞİ GÜNDE 100 KİLO TOPLAYABİLİR"

Her yıl ormanlarda davulga meyvesi toplayarak sattığını ifade eden Mehmet Yılmaz, "Bu meyve denizi gören ormanlarda yetişiyor. Kendi kendine yetişiyor. Tamamen organiktir. Ekim ayında toplanmaya başlanır. Ocak ayına kadar toplanabilir. Çok faydalı bir meyvedir. Bir kişi çok olan bölgeye giderse günde 100 kilo toplayabilir. Bu meyvenin kilosunu pazarda 18 liradan satıyoruz" dedi.

Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (2)
MEMET33: TAMAM İYİ REKLAM ETTİNİZ, ŞİMDİ BÜTÜN KIRO VE SURİLER GİDİP ORAYI TALAN EDERLER VE YETMEZ GİBİ ORMANI VE BİRBİRİNİDE YERLER.
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CSK: KOCA YEMİŞ LÜTFEN ANADOLU İSİMLERİNİ KULLANALIM. ÇOK LEZZETLİ BİR MEYVEDİR KESTANE ZAMANI OLUR İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEKİ ORMANLARDADA ÇOK BULUNUR
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