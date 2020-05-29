İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te zamanında 'şifalı suları' sebebiyle zenginlerin uğrak yeri olan 300 yıllık Satra Brunn köyü 7.3 milyon dolara satışa çıktı.

İsveç'te zamanında 'şifalı suları' sebebiyle zenginlerin uğrak yeri olan 300 yıllık Satra Brunn köyü 7.3 milyon dolara satışa çıktı. Başkent Stockholm'ün hemen dışında yer alan Satra Brunn köyü 70 milyon İsveç Kronu, yani yaklaşık 7.3 milyon dolarlık fiyat etiketiyle yeni sahibini bekliyor.

SAĞLIK KÖYÜ OLARAK BİLİNİYOR

Satra Brunn, ülkede bir 'sağlık köyü' olarak biliniyor. İsveç basınında yer alan bilgilere göre köy 1700'lü yıllarda Doktor Samuel Skragge tarafından kurulmuş. Bugün köyün bulunduğu alanda o tarihlerde bir su kaynağı bulan Skragge, hemen su kaynağının civarındaki arazileri satın almış. Araziye kilise, hastane ve az sayıda ev inşa etmiş.

KÖYDEKİ SU KAYNAĞI "ŞİFALI SU" OLARAK ÜNLENDİ

Zamanla Satra Brunn'daki su kaynağı 'şifalı su' olarak ünlenmiş ve dönemin zenginlerinin uğrak yeri haline gelmiş. Sonradan zenginler rahat konaklayabilmek için civarda kendi evlerini inşa etmiş ve sonradan bu evleri de arazi sahiplerine bağışlamış.

İSVEÇ VATANDAŞI OLMAYANLAR DA ALABİLİR

1750'lerde ise Uppsala Üniversitesi araziyi ve üzerindeki yapıları satın almış. 2002'de ise köy bir grup girişimci tarafından satın alınarak Spa ve sağlık tesisi olarak hizmet vermiş. Köy 60 dönüm üzerine kurulu. Bunun yanında bitişiğindeki 84 dönümlük arazi de fiyata dahil. Bunun yanında köyün içinde bir de şişeleme tesisi bulunuyor. Satra Brunn'un İsveç vatandaşı olmayanlar tarafından satın alınmasında herhangi bir yasal engel bulunmuyor.