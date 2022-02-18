Bu hafta yatırım araçları performansı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu hafta yatırım araçları performansı

AA, Bahar Kara - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,91 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, dolar/TL yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,74 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,91 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, dolar/TL yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,74 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.971,11, en yüksek 2.059,05 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,91 azalarak 2.032,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 kazanımla 830,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,43 artışla 5.494,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.304,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.342,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,16 değer kazanarak 13,6480 liraya, avro da yüzde 0,74 artarak 15,4950 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,78 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,08 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

AA / Bahar Kara - Ekonomi

Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title