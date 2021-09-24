Bu hafta yatırım araçları performansı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu hafta yatırım araçları performansı

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,45 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,26, dolar/TL yüzde 2,65, avro/TL yüzde 2,40 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,45 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,26, dolar/TL yüzde 2,65, avro/TL yüzde 2,40 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.376,01, en yüksek 1.417,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,45 azalarak 1.384,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 kazançla 497,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 artışla 3.297,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 788,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 805,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,65 değer kazanarak 8,8570 liraya, avro da yüzde 2,40 artarak 10,3720 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,54 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,94 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi

 Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fatih Terim Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Cristiano Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu hafta yatırım araçları performansı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:47:53. #1.11#