Bu hafta yatırım araçları performansı
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Bu hafta yatırım araçları performansı

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,60 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 9,89, dolar/TL yüzde 10,31, avro/TL yüzde 9,55 değer kazandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,60 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 9,89, dolar/TL yüzde 10,31, avro/TL yüzde 9,55 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.256,32, en yüksek 1.491,99 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,60 azalarak 1.382,15 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 9,89 kazanımla 445,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 9,84 artışla 2.957,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 658,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 723,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 10,31 değer kazanarak 8,0120 liraya, avro yüzde 9,55 artarak 9,4560 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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