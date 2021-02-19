Bu hafta Beşiktaş'ın maçı neden yok? Süper Lig 26. hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? Beşiktaş bu haftayı bay mı geçti?
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Bu hafta Beşiktaş'ın maçı neden yok? Süper Lig 26. hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? Beşiktaş bu haftayı bay mı geçti?

19.02.2021 23:04 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:08
Bu hafta Beşiktaş'ın maçı neden yok? Süper Lig 26. hafta Beşiktaş'ın maçı yok mu? Beşiktaş bu haftayı bay mı geçti?

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ın maçının olmamasının ardından vatandaşlar Beşiktaş'ın maçı neden yok, Beşiktaş bu haftayı bay mı geçti gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş bu haftayı bay mı geçti?

Bu hafta Beşiktaş'ın maçı olmayacak mı? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

BU HAFTA BEŞİKTAŞ'IN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok. Beşiktaş, TFF fikstürüne göre 26. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Beşiktaş'ın 26. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

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