Türkiye'nin pırlanta işleme konusundaki başarısı göğsümüzü kabarttı
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Türkiye'nin pırlanta işleme konusundaki başarısı göğsümüzü kabarttı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Tüketicilerin bilinçlenmesi için 34 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte olan Lobin Turkey'in Başkanı Fahri Ustaoğlu, Haberler.com Youtube kanalına konuştu. Türkiye'nin kuyumculuk sektöründeki başarısında bahseden Ustaoğlu, pırlanta işleme konusundaki ustalığımızın da altını çizdi.

1988 yılında Türkiye'nin ilk Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu, Haberler.com'un Youtube kanalına konuk oldu.

Kıbrıs'ta ve Londra'da yapılacak zirveler hakkında konuşan Ustaoğlu, Türkiye'nin pırlanta işleme konusundaki başarısını anlattı.

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Türkiye'nin pırlanta işleme konusundaki başarısı göğsümüzü kabarttı
Abdullah Karlidag
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