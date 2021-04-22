Türkiye'nin pırlanta işleme konusundaki başarısı göğsümüzü kabarttı

Tüketicilerin bilinçlenmesi için 34 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte olan Lobin Turkey'in Başkanı Fahri Ustaoğlu, Haberler.com Youtube kanalına konuştu. Türkiye'nin kuyumculuk sektöründeki başarısında bahseden Ustaoğlu, pırlanta işleme konusundaki ustalığımızın da altını çizdi.