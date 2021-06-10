Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL

Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen türü yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' EKODOSD bahçesindeki tüllüşahlar açmaya başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen türü yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' EKODOSD bahçesindeki tüllüşahlar açmaya başladı.

Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından ismini alan 'tülüşah', bu yılın ilk çiçeğini açtı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) bahçesindeki özel koruma alanında açan sarı renkli 'tülüşah'ı, doğa tutkunları görmeye gitti. Doğaseverler, halk arasında 'Aydın gaşağı' olarak da bilinen soğanlı bitkiyi fotoğrafladı. Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de katkı sağlayan 'tülüşah'ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek, başka yere taşımanın cezasının 73 bin 747 lira olduğu belirtildi.

'Tülüşah'ın dünyanın en güzel bitkisi olduğunu belirten ziyaretçilerden Nawal Karaer, "'Tülüşah' ile tanışıklığım ilk kez geçen sene oldu. Kuşadası'nda umarım yetişme alanları çoğalır. Bu çiçeğin korunması çok önemli" dedi.'Tülüşah'ın korunması ve çoğaltılması için belediye, kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar ve çevreci derneklerin ortak hareket ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de "Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve yok olma tehlikesiyle karşılaşan 'tülüşah'ların çoğaltılması, endemik bitki çeşitliği açısından çok önemli. Bu bitki ayrıca Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Yaptığımız saha çalışmasında 'tülüşah'ın ilk kez derneğimizin bahçesinde çiçek açtığını belirledik" dedi.

Öte yandan, Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türü içinde 'tülüşah'ın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da 'tülüşah'ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etmişti.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Atilla Taş Beren Saat Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Aziz Yıldırım Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:01:39. #1.16#

title