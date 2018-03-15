Bu Benzin İstasyonunun Tuvaletini Görenler Gözlerine İnanamıyor

Filipinler'in Quezon City şehrinde bulunan bir benzin istasyonunun tuvaleti görenleri şaşırtıyor.

İÇERİ GİREN ŞAŞKINA DÖNÜYOR

Petron isimli benzin istasyonundaki süslü bir koltukla çerçeveli bir tuvalet, antika bir masa, bir avize ve bir şatonun dışında bir yerde görünmeyecek bir aynadan oluşan lavaboyu kullanan müşteriler oldukça memnun olduklarını söylüyor.

Sokaktan sıradan bir Petron benzin istasyonu gibi görünüyor ama içeride ışıl ışıl bir sürpriz müşterileri bekliyor.

ÜNÜ ÜLKEYİ AŞTI

Manila'dan reklam ajansı proje yöneticisi Allec Testado lavaboyu görünce Facebook sayfasına birkaç fotoğraf gönderdi ve çok şaşırdığını söyledi. Böylece tuvaletin ünü ülke sınırlarını aşmış oldu.