Bu Benzin İstasyonunun Tuvaletini Görenler Gözlerine İnanamıyor
Filipinler'de bulunan ve dışarıdan oldukça sıradan görünen benzin istasyonunun tuvaleti oldukça ihtişamlı ve görenleri şaşkına uğratacak cinsten.
Filipinler'in Quezon City şehrinde bulunan bir benzin istasyonunun tuvaleti görenleri şaşırtıyor.
İÇERİ GİREN ŞAŞKINA DÖNÜYOR
Petron isimli benzin istasyonundaki süslü bir koltukla çerçeveli bir tuvalet, antika bir masa, bir avize ve bir şatonun dışında bir yerde görünmeyecek bir aynadan oluşan lavaboyu kullanan müşteriler oldukça memnun olduklarını söylüyor.
Sokaktan sıradan bir Petron benzin istasyonu gibi görünüyor ama içeride ışıl ışıl bir sürpriz müşterileri bekliyor.
ÜNÜ ÜLKEYİ AŞTI
Manila'dan reklam ajansı proje yöneticisi Allec Testado lavaboyu görünce Facebook sayfasına birkaç fotoğraf gönderdi ve çok şaşırdığını söyledi. Böylece tuvaletin ünü ülke sınırlarını aşmış oldu.
YORUMLAR (11)
-
salak cevap SALAKCevap Yaz Yayından Kaldır
-
A alıcısı olan malı satarlar.)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Televizyon yok ama...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Bizim conolarda 2 kisi girsin ciksin o zaman gorun siz ihtisamiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Böyle boş haberler basinimizin kalitesini ispatliyorCevap Yaz 13 Yayından Kaldır