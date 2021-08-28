Bu beldede düğün ve taziye yemekleri artık belediye başkanı tarafından karşılanacak
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Bu beldede düğün ve taziye yemekleri artık belediye başkanı tarafından karşılanacak

Bu beldede düğün ve taziye yemekleri artık belediye başkanı tarafından karşılanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde artık düğün ve taziye yemekleri Belde Belediye Başkanı Alihan Babat tarafından karşılanacak.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde artık düğün ve taziye yemekleri Belde Belediye Başkanı Alihan Babat tarafından karşılanacak.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat'ın şahsi ve belediye sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu müjde, belde halkı tarafından sevinçle karşılandı. Başkan Babat'a hem belde genelinde, hemde bölge genelinde sosyal medya üzerinde tebrikler yağdı. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Bilindiği üzere bölgemizde düğünlerde ve taziyelerde yemekler verilir. Bölgemizde akrabalık bağlarının kuvvetli olmasından kaynaklı düğünlerimiz ve taziyelerimiz bir hayli kalabalık oluyor. Beldemizde evlenen yeni çiftlerin yükünü hafifletmek ve taziye sahiplerine bir hayrımızın dokunması adına beldemizde yapılacak olan düğün ve taziyelerin yemeklerini karşılama kararı aldım. Vatandaşlarımızın bize düğün öncesinde tarihlerini söylemesi yeterli olacaktır. Taziyelerde de taziye sahipleri ile iletişimde olacağız. Çünkü biz hizmet odaklı, insan odaklı çalışıyoruz, bu bizim halkımızın yanında olduğumuzu gösterdiğimiz ilk icraatımız değil, son da olmayacak" dedi. - ŞIRNAK

Bu beldede düğün ve taziye yemekleri artık belediye başkanı tarafından karşılanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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