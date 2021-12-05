"Pes" dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak kritik Fenerbahçe-Rizespor maçında yine sürpriz bir atama görüldü. 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük. VAR'da ise dikkat çeken atamalar yapıldı.

3 GÜN ÜST ÜSTE

Cuma günü Kasımpaşa- Beşiktaş, cumartesi Trabzonspor-Adana Demirspor maçlarında VAR'da olan Atilla Karaoğlan, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında da VAR'da görev yapacak. Karaoğlan 3 günde dinlenmeden, 3 büyük maç yönetmiş olacak.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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