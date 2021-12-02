Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile
Süper Lig'in 15. haftasında yapılan atamalar dikkat çekti. TFF, 4 büyüklerle sıkıntı yaşayan hakemleri uzun süre sonra maçlarına atadı. Bu hafta da gündemi hakem konusu işgal edecek.
TFF, 15. haftada çok konuşulacak atamalar yaptı. 4 büyüklerle sıkıntı yaşayıp maçlarına yönetemeyen hakemlere bu hafta 'ateşten gömlek' emanet edildi. Hafta sonu oynanacak maçların ardından futbol kamuoyu yine hakem tartışacak.
Cüneyt Çakır 6 ay sonra Galatasaray, Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş, Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor ve Zorbay Küçük 1,5 sene sonra bir Fenerbahçe maçı yönetecek.
İşte 15. haftanın programı:
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
13.30 Alanyaspor - Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Fırat Aydınus)
19.00 Galatasaray - Altay (Cüneyt Çakır)
13.30 Kayserispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)
16.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)
16.00 Hatayspor - Başakşehir (Erkan Özdamar)
19.00 Fenerbahçe - Rizespor (Zorbay Küçük)
20.00 Göztepe - Gaziantep FK (Ümit Öztürk)
20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira— Haberler (@Haberler) December 1, 2021
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