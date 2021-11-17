Bu akşam maç yok mu? 17 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 17 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

Futbol

13:00

Kızılcabölükspor - Kuşadası Gençlik

TFF 3. Lig

Futbol

20:45

Hacken - Benfica

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Futbol

20:45

Hoffenheim - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Futbol

23:00

Bayern Münih - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Futbol

23:00

Arsenal - Koge

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet