BTSO, ITMA’ya 160 kişilik heyetle katıldı

Bursa iş dünyası temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri kapsamında uluslararası alanda en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olarak kabul edilen ITMA – Barcelona'ya 160 kişilik heyetle katıldı.