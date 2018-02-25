Btso Başkanı İbrahim Burkay'ın Acı Günü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın kardeşi Ahmet Tevfik Burkay'ın vefatı sebebiyle Başbakan Binali Yıldırım'ın Bursa'da katılacağı iş dünyası programı iptal oldu.

İbrahim Burkay'ın bir aydır İstanbul'da tedavi gören kardeşi Ahmet Tevfik Burkay bugün hayatını kaybetti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, "BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın kıymetli kardeşi Ahmet Tevfik Burkay Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başbakanımız Sayın Binali YIldırım'ın katılımlarıyla bugün Merinos AKKM'de gerçekleştireceğimiz iş dünyası buluşması Yönetim Kurulu Başkanımızın kardeşinin ani vefatı sebebiyle Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda iptal edilmiştir. Cenaze programı netleştiğinde ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - BURSA