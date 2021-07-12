BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyene kısıtlama
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BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyene kısıtlama

BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyene kısıtlama
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, milyonlarca internet ve GSM hattı kullanıcısını ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, ilk olarak hat giden aramalara ve SMS'lere kapatılacak, internet hizmeti yavaşlatılacak. Yine ödeme yapılmaması durumunda hat gelen ve giden aramalara kapatılacak, internet hizmeti sonlandırılacak.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslağı kamuoyu görüşüne açan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), faturalarla ilgili önemli bir düzenlemeye gidiyor. Düzenlemede mücbir sebepler dışında işletmeciler tarafından hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesini esas alan BTK, hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda kuvvetli bir şüphenin bulunması halinde ise aboneye bilgi vererek iletişimi kısıtlayabilecek ya da durdurabilecek.

FATURASINA ÖDEMEYENE HİZMET YOK

Düzenlemeyle faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, abonenin bilgilendirilerek iletişimin öncelikle kısıtlanma tedbiri uygulanmak üzere durdurulabilmesine de olanak tanınıyor.

İNTERNET BAĞLANTI HIZI DÜRÜLECEK

Sabah'ta yer alan habere; GSM'de abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri numarası hariç olmak üzere, giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması kısıtlanma olarak tanımlanırken, internette ise bu bağlantı hızının düşürülmesi ile olacak. Abone hattının, acil arama hizmeti hariç olmak üzere, gelen ve giden aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin sona erdirilmesi ise durdurulma olarak uygulanacak.

AÇMA KAPAMA BEDELİ BİR KEREYE MAHSUS ALINMAYACAK

Hizmet kısıtlanmadan veya durdurulmadan makul bir süre öncesinde aboneler kısa mesaj, arama veya sesli yanıt sistemi ile bilgilendirilecek. Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari yedi gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisi ve alınacak açma kapama ücreti tutarı aboneye bildirilecek.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyene kısıtlama - Haberler Ekonomi
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