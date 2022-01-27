BSH'nin Kartal ve Ümraniye lokasyonları "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ev aletleri üreticisi BSH, Kartal ve Ümraniye lokasyonları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan BSH Türkiye, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin Kartal ve Ümraniye lokasyonları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamladı ve "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi"ni aldı.

Dünyanın daha iyi ve daha temiz bir yer haline gelebilmesi için sürdürülebilirlik odağındaki aksiyonları konusunda yenilikçi adımlar atan BSH, üç boyutlu olarak geliştirdiği stratejisinde çevre koruma, sosyal sorumluluk ve iş sürekliliğini bu anlayışın temeli haline getiriyor. Kurumsal sorumluluklarını ise gezegen, insan ve refahın üç boyutunda yerine getiriyor.

Şirketin hedefi ise satın alma ve üretimden elektrikli aletlerin kullanımına, iade, yenilenme, geri dönüştürülme ve yeniden kullanıma dek tüm değer zincirinde kaynak kullanımını, salımları ve enerji tüketimini en alt düzeye indirebilmek.

Bu kapsamda BSH, 2017 yılında kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarlarının azaltılması ve oluşan atığın geri dönüştürülmesi için Sıfır Atık Projesi'ni Kartal ve Ümraniye lokasyonlarında başlattı.

BSH ekiplerinin çalışmaları sonucunda depolama, atıkları kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüm için iş ortaklıkları ile Sıfır Atık hedefine ulaşıldı. 2020 verilerine göre şirket bu başarı ile kağıt ve kartonda 773 kilogram, karışık ambalajda 441 kilogram ve cam ambalajda 99 kilogram atığın önüne geçmiş oldu.

BSH Türkiye, tüm lokasyonlarında bu hedefe ulaşmak üzere sorumluluk almaya ve sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyor.