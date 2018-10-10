Broşürle Tanıştığı Golfte Şampiyonluğa Ulaştı - Samsun

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesinde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Dara Muhammet Saf, 2 yıl önce okulda dağıtılan broşürle tanıştığı golfte, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Dara Muhammet, 2 yıl önce Türkiye Golf Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullarda dağıtılan broşür sayesinde golf sporuyla tanıştı.

Katıldığı seçmelerde başarılı olunca golf oynamayı sürdüren Dara Muhammet, Türkiye Golf Federasyonu tarafından geleceğin yıldızlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Yerel Yıldızlar Şampiyonası'nda geçen yıl Türkiye birinciliğini elde etti.

Küçük golfçü, bu yıl düzenlenen turnuvada ise üçüncülükte kaldı.

Dara Muhammet'in hedefi, gelecekte milli bir sporcu olup dünya şampiyonluğunu elde etmek.

"Başarılı oldukça golfü daha çok sevdim"

Dara Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının da desteğiyle golf oynamaya başladığını, okulundan artakalan zamanlarda ve hafta sonları kursa gittiğini belirterek, "İlk önce biraz zorlandım, kötü oynuyordum. Öğrenmeye başladıkça daha iyiye gittim. Başarılı oldukça golfü daha çok sevmeye başladım." dedi.

Golfte ilk başarısını geçen yıl elde ettiğini dile getiren 13 yaşındaki sporcu, "İlk ayağı İstanbul, ikinci ayağı Antalya'da olan organizasyonda Türkiye birinciliği elde ettim. Bu yıl ise birkaç hafta önce yine ilk ayağı İstanbul'da olan şampiyonaya üçüncü olarak başladım. Antalya'daki ikinci ayakta bir puanla Türkiye birinciliğini kaçırdım, üçüncü oldum." diye konuştu.

En iyilerin oynadığı PGA Tour'a katılma hayali kurduğunu aktaran Dara Muhammet, örnek aldığı sporcunun ise ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods olduğunu söyledi.

Dara Muhammet, çevresinden golf oynadığı için destek aldığını, bu sporu yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Antrenör Yazıcı: "Golfün altyapısı Samsun olacak"

Türkiye Golf Federasyonu antrenörü ve eski milli sporcu Güray Yazıcı ise Samsun Büyükşehir Belediyesince 650 dönüm arazi üzerine büyük bölümü deniz doldurarak yapılan 18 delikli golf sahasının golfün sevdirilerek gelişmesi için önemli bir yatırım olduğuna işaret etti.

Samsun Golf Kulübünde 70'e yakın çocuğun eğitim aldığına dikkati çeken Yazıcı, "Bunların arasında ciddi yetenekli çocuklar var. Türkiye'deki golfün altyapısı Samsun olacak. Milli takıma çıkacak sporcuların buradan yetişeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.