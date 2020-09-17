Bridgestone, Fransa'daki fabrikasını kapatacak Ünlü lastik üreticisi Bridgestone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle 1961 yılından bu yana faaliyette olan Fransa'daki lastik fabrikasını kapatacak.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Bridegstone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatmak için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

863 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bethune kentindeki fabrika hali hazırda 863 kişiye istihdam sağlıyor ve günde 17 bin lastik üretme kapasitesine sahip. Bu fabrika 1961 yılından bu yana faaliyette.

BRİDGESTONE HAKKINDA

Bridgestone Corporation 1931 yılında Shojiro Ishibashi tarafından Japonya'da kurulmuş uluslararası lastik firmasıdır. Bridgestone ismi, Japonca'da "taş köprü" anlamına gelen ishibashi kelimesinden türemiştir. Bridgestone, Ocak 2009 itibarıyla küresel lastik üretiminde bir numaralı markadır.