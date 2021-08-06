Brezilya voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Tokyo 2020 Brezilya voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!

Tokyo 2020'de Brezilya - ABD kadınlar voleybol final maçına geçmeden önce izleyiciler her iki takımın kadrosundaki oyuncuları merak etti. Peki, Brezilya voleybol kadrosunda kimler var? Brezilya finale mi çıktı? Brezilya oyuncularının boyları ve yşaları kaçtır? İşte bilgiler...