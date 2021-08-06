Brezilya voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Tokyo 2020 Brezilya voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Tokyo 2020 Brezilya voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!

Brezilya voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Tokyo 2020 Brezilya voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tokyo 2020'de Brezilya - ABD kadınlar voleybol final maçına geçmeden önce izleyiciler her iki takımın kadrosundaki oyuncuları merak etti. Peki, Brezilya voleybol kadrosunda kimler var? Brezilya finale mi çıktı? Brezilya oyuncularının boyları ve yşaları kaçtır? İşte bilgiler...

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında voleybol branşında Brezilya ve ABD finale yükseldi. Bunun ardından her iki takımın voleybol oyuncuları merak edildi. Peki, Brezilya voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Tokyo 2020 Brezilya voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!

BREZİLYA VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNLARI

Antrenör: José Roberto Guimarães

  • Fabiana Claudino : 24.01.1985 : Boyu 193 : Orta
  • Danielle Lins : 05.01.1985 : Boyu 181 : Pasör
  • Paula Pequeno : 22.01.1982 : Boyu 184 : Smaçör
  • Adenizia Silva : 18.12.1986 : Boyu 185 : Orta
  • Thaisa Menezes : 15.05.1987 : Boyu 196 : Orta
  • Marianne Steinbrecher : 23.08.1983 : Boyu 188 : Smaçör
  • Jaqueline Carvalho : 31.12.1983 : Boyu 186 : Smaçör
  • Welissa Gonzaga : 09.09.1982 : Boyu 179 : Smaçör
  • Natalia Pereira : 24.04.1989 : Boyu 183 : Smaçör
  • Sheilla Castro : 01.07.1983 : Boyu 185 : Pasör Çaprazı
  • Fabiana de Oliveira : 07.03.1980 : Boyu 169 : Libero
  • Josefa Fabiola de Souza : 03.02.1983 : Boyu 184 : Pasör
  • Camila Brait : 28.10.1988 : Boyu 170 : Libero
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Gülben Ergen Şevval Şahin
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brezilya voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Tokyo 2020 Brezilya voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:06:53. #1.15#

title