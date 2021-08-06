Brezilya voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Tokyo 2020 Brezilya voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!
Tokyo 2020'de Brezilya - ABD kadınlar voleybol final maçına geçmeden önce izleyiciler her iki takımın kadrosundaki oyuncuları merak etti. Peki, Brezilya voleybol kadrosunda kimler var? Brezilya finale mi çıktı? Brezilya oyuncularının boyları ve yşaları kaçtır? İşte bilgiler...
Tokyo 2020 Olimpiyatlarında voleybol branşında Brezilya ve ABD finale yükseldi. Bunun ardından her iki takımın voleybol oyuncuları merak edildi. Peki, Brezilya voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Tokyo 2020 Brezilya voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!
BREZİLYA VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNLARI
Antrenör: José Roberto Guimarães
- Fabiana Claudino : 24.01.1985 : Boyu 193 : Orta
- Danielle Lins : 05.01.1985 : Boyu 181 : Pasör
- Paula Pequeno : 22.01.1982 : Boyu 184 : Smaçör
- Adenizia Silva : 18.12.1986 : Boyu 185 : Orta
- Thaisa Menezes : 15.05.1987 : Boyu 196 : Orta
- Marianne Steinbrecher : 23.08.1983 : Boyu 188 : Smaçör
- Jaqueline Carvalho : 31.12.1983 : Boyu 186 : Smaçör
- Welissa Gonzaga : 09.09.1982 : Boyu 179 : Smaçör
- Natalia Pereira : 24.04.1989 : Boyu 183 : Smaçör
- Sheilla Castro : 01.07.1983 : Boyu 185 : Pasör Çaprazı
- Fabiana de Oliveira : 07.03.1980 : Boyu 169 : Libero
- Josefa Fabiola de Souza : 03.02.1983 : Boyu 184 : Pasör
- Camila Brait : 28.10.1988 : Boyu 170 : Libero