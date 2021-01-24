Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı
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Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı

24.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:35

Brezilya Serie D takımı Palmas Futebol e Regatas takımının başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan uçak düştü. Yaşanan kazada kulüp başkanı ve uçak pilotu ile birlikte 4 futbolcu hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Chapecoense faciasının üzerinden henüz birkaç yıl geçmişken benzer bir uçak kazası daha yaşandı.

İçerisinde Palmas kulübünün başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28) Ranule (27) ve Marcus Molinari'yi (23) taşıyan özel uçak kalkıştan kısa bir süre yere çakıldı. Kazada uçağın pilotu da dahil herkes hayatını kaybetti.

"HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Palmaskulübünden yapılan açıklamada, "Hayatta kalan olmadığını bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sunacaktır. Tüm hayatını kaybedenlerin aile üyeleri için dualarınızı eksik etmeyin" ifadeleri kullanıldı.

Yarın oynanacak maça ev sahipliği yapacak olan Vila Nova kulübünün yöneticileri, yaşanan trajik olayın ardından maçın ertelenmesini teklif etti.

Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı

BİRÇOK KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI GELDİ

Birkaç yıl önce, benzer bir trajedide birçok futbolcusu ve personelini kaybeden Chapecoense kulübü başta olmak üzere, Flamengo, Gremio gibi ülkenin köklü kulüpleri, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı
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