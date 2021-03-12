Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı
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Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı

12.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:57

Brezilya'da oynanan Boavista-Goias maçı öncesi futbolseverler ilginç bir olaya tanıklık etti. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala maçın hakemi Denis da Silva Ribeiro Serafim sahanın ortasına tuvaletini yaptı. Kameralara da yansıyan bu hareket, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Brezilya'da oynanan Boavista-Goias maçına hakem Denis da Silva Ribeiro Serafim damga vurdu. Serafim, soyunma odasına yetişecek zamanı olmadığını fark edince tuvaletini santra noktasına yaptı. Maçın hakemi, Boavista'nın 3-1 kazandığı mücadelenin en fazla konuşulan figürü oldu.

ŞORTUNU GEVŞETTİ VE TUVALETİNİ YAPTI

Hakem Serafim, başlama düdüğünü çalmadan önce santra etrafını kontrol etti ve şortunu gevşetip tuvaletini yaptı. Bunu fark eden kameraman, kameranın yönünü başka yöne çevirmeye çalışmasına rağmen hakemin tuvaletini yaptığı anlar ekranlara yansıdı.

Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı

"İLK YARIYI O HALDE NASIL YÖNETTİ?"

Hakemin maçı başlatmadan önce tuvaletinin geldiği, koşup soyunma odası tuvaletine yetişemeyeceğini anlayınca santraya tuvaletini yaptığı belirtildi. Videonun yayınlanmasından sonra hakem hakkında farklı yorumlar yapıldı. Bazı izleyiciler, hakemin o halde ilk yarıyı nasıl yönettiğini merak ettiklerini söylediler.

Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı
Haber Yorumları (3)
CAMIŞ: bizim oğlan da böyle yapıyor çişini tuvalete yetişemeyince
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
HAA: Adam su döküyor la ne tuvaleti
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GERÇEK: Medeni öylemi. Ha ha ha. Avrupada taharet musluğu yok. Fransada neden parfüm sanayi neden gelişti sanıyorsunuz.
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:50:53. #1.14#
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