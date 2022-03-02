Brent petrol nedir? Brent petrol farkı nedir? Brent petrol ne kadar?

Brent petrol ne demek ham petrolden farkı merak ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı. Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara yükseldi. Brent petrol nedir? Brent petrol ne kadar? İşte detaylar...

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türüdürç

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi'nden, Umman petrolü ise Orta Doğu'dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BRENT PETROL KAÇ TL?

Petrol piyasasında dengenin sağlanması için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç olduğunu savunan Goldman Sachs, petrol fiyatın 2023 yılında ortalama 105 dolar/varil olabileceğini bildirdi. Bu yıl Brent petrolünde ortalama fiyatın 96 dolar/varil olacağını tahmin etmeyi sürdüren Goldman Sachs, cari 85 dolar/varil fiyat seviyesinde düşük OECD stokları ve düşen OPEC+ atıl üretim kapasitesi nedeniyle piyasanın kritik şekilde yetersiz arz ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Goldman Sachs, yüksek fiyatların tamesi azaltması ve daha fazla arzı teşvik etmesinin beklendiğini ve bu çerçevede 2023 yılında 105 dolar/varil fiyatın piyasada dengeyi sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK MI?

Geçen yıl Ocak ayında 7 lira civarlarında bulunan benzinin litresi üst üste yapılan zamlarla 14 liraya dayandı. Fiyat artışlarında eşel mobil sistemi kapsamında feragat edilen ÖTV'nin bir kısmının yeniden uygulanmaya başlaması da etkili oldu. Ancak vatandaş 'dolar kurundaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı?' diye merak ederken uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine çıkması yeni zam yapılma ihtimalini güçlendirdi.

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