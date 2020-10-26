Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler söyledi. Milli yıldızın çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen İngiliz çalıştırıcı, Ünder'in daha fit olması gerektiğini de belirtti.