Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu
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Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu

26.10.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:03

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler söyledi. Milli yıldızın çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen İngiliz çalıştırıcı, Ünder'in daha fit olması gerektiğini de belirtti.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Arsenal zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Londra deplasmanında zaferi getiren golün asistini yapan Cengiz Ünder, hocası Rodgers'tan tam not aldı.

Leicester, 80. dakikada Vardy'nin attığı golle galibiyete uzanırken, oyuna 75. dakikada dahil olan Cengiz'in asisti takımına zaferi getirdi.

"DAHA FİT OLMASI LAZIM, O DA BUNU BİLİYOR"

"Golümüz maçtaki en kaliteli anlardan biriydi" diyen Rodgers, "Youri'nin pasına Cengiz çok iyi hareketlendi" ifadesini kullandı.

Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu

"Cengiz'in topu kontrol edişi ve öne doğru sürüşü muhteşemdi" vurgusunu da yapan İngiliz çalıştırıcı, "O çok kaliteli bir oyuncu ama daha fit olması lazım. O da bunu biliyor" dedi.

Premier Lig'de 6 hafta geride kalırken, 4. sırada yer alan Leicester, bir sonraki maçında ligin flaş ekibi Leeds United'la karşılaşacak.

(Trt Spor)

Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu

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