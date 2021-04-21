Bozkır'da üretip dünyaya pazarlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkır'da üretip dünyaya pazarlıyor

Bozkır'da üretip dünyaya pazarlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta jeotermal suyla ısıtılan 40 dönümlük serada üretilen domatesler dünyaya pazarlanıyor.

Sivas'ta jeotermal suyla ısıtılan 40 dönümlük serada üretilen domatesler dünyaya pazarlanıyor.

Sivas'ta Sivas Belediye Başkanlarından Sami Aydın, kurduğu 40 dönüm alana sahip jeotermal sera ile bir ilke imza attı. Aydın, Sivas'ın dondurucu soğuklarına rağmen, jeotermal su ile ısıttığı dev serada domates üretmeyi başardı. Jeotermal tarımın gelişmesinde öncülük yapan Aydın, şimdi ürettiği domatesleri tüm dünyaya pazarlıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, serayı ziyaret edip Sami Aydın'dan üretim ve ihracat aşamalarıyla ilgili bilgi aldı. Bölgede jeotermal seracılığı geliştirmek ve sera kümelenmesini sağlamak için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Salih Ayhan, "Sivas'ta üretilen yerli domateslerimiz, dünyanın dört bir tarafında insanlara damak tadı olacak" dedi.

Sivas'ta kış mevsiminin sert geçmesi ve iklim şartlarının elverişsiz olması nedeniyle domates üretiminin yapılamadığını söyleyen Vali Ayhan, "Jeotermal kaynağın ve modern teknolojinin bir araya gelmesiyle bugün Sivas'tan dünyaya domates ihracatı yapabiliyoruz. Öncelikle hayal edilerek başlanan bu projede, güçlü bir irade sonucu büyük bir tarımsal potansiyel ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.

Sivas'ta büyük bir tarımsal potansiyel varlığını kamuoyuyla paylaşmanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Sivas'ın tarımsal potansiyeli hep yüksekti. Bu devasa yatırımla birlikte bu daha da tescillenmiş oldu. Artık Sivas'ımızın suyu ve toprağından üretilen yerli ve milli domateslerimiz dünyanın dört bir tarafında insanlara damak tadı olacak. İnşallah bu bölgede çok önemli istihdamlar olmaya devam edecek. Sivas güzelliklerle anılan sürekli üretimle özdeşleşen ve üretim üssü olan bir şehir olacağına inanıyoruz. Buna yönelik çalışıyoruz. Yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Bozkır'da üretip dünyaya pazarlıyor
Bozkır'da üretip dünyaya pazarlıyor
Bozkır'da üretip dünyaya pazarlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bozkır'da üretip dünyaya pazarlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:27:58. #1.14#

title