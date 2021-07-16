Bozcaada tatilci akınına uğradı

Çanakkale'nin turizm mekanlarından biri olan Bozcaada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatilcilerin ilk tercihi oldu.

Çanakkale'nin turizm mekanlarından biri olan Bozcaada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatilcilerin ilk tercihi oldu. Konaklama tesislerindeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi yerli turistlerin akınına uğradı. Konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığı Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı. Yaklaşık 4 bin civarında olan yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da, günlük kiralanan daire ve bağ evleriyle 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 binin üzerine çıkması hedefleniyor.

Tatlı bir telaşın olduğunu ifade eden Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Gelecek olan bütün misafirler önceden rezervasyon yaptırmaları konusunda dikkat etmelilerdir" diye konuştu.

Otel işletmecilerinden Şiar Güneş de, "Salgın dolayısıyla biz gereken önlemlerimizi alıyoruz. Gelecek olan misafirlerimizin de bunlara uyması ileriki tatillerde daha rahat bir ortamın olmasına imkan sunacaktır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı