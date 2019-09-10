Boyner, en büyük ikinci mağazasını Metropol AVM'de açtı

10.09.2019 15:25

Boyner, Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı Boyner Metropol mağazasının açıldığını duyurdu. Marka, açılışla birlikte 112'nci mağazasını açarken yeni mağaza, en büyük ikinci mağazası oldu.



Boyner, 112'nci ve en büyük ikinci mağazasını Metropol AVM'de açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada; Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı Boyner Metropol mağazasında, yeni nesil kahve konseptinin en iyi temsilcilerinden Kronotrop Coffe Bar & Roastery ile müşterilerine alışveriş sırasında keyifli bir mola sunacak. Ayrıca mağazada; minikler için oyun alanı, zamansız ve her yaşa hitap eden oyunlardan langırt, dinlenme alanları ve telefon şarj noktaları, wi-fi hizmeti gibi özellikler mevcut.



Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Yeni nesil mağazacılık konseptimiz ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkemizle en çok seçeneği en keyifli ortamda en ayrıcalıklı fırsatlarla sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



"Perakende sektörüne ve AVM'lere de katma değer oluşturmaya devam edeceğiz"



Metropol AVM'nin konumu moda-yemek ve kültür-sanatı bir arada sunan konsepti, bünyesindeki markaları ile İstanbul'un en önemli yaşam ve eğlence merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu belirten Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, böyle bir projede yer almaktan mutlu olduklarını söyleyerek, "Yeni nesil mağazacılık konseptimiz ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkemizle müşterilerimize en çok marka ve seçeneği en keyifli ortamda en ayrıcalıklı fırsatlarla sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bunun için mağazalarımıza yenilerini eklemeye ve müşterilerimizin bizi görmek istedikleri önemli AVM projelerinde yer almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılan ve açıldığı günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılaşan Metropol AVM de bunlardan biri. Dekorasyonunda doğallığın hakim olduğu Boyner Metropol mağazamız; içinde bulunan cafe'si, çocuk oyun ve dinlenme alanları, wi-fi hizmeti gibi ince detaylarıyla müşterilerimize sıcak ve konforlu bir alışveriş imkanı sunuyor. Müşteri mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yaptığımız öncü ve yenilikçi çalışmalarımızla müşterilerimize ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunarken, perakende sektörüne ve AVM'lere de katma değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA