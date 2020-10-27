Boyner'den "Anahtar Kart"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boyner'den "Anahtar Kart"

27.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:42
Boyner'den

Boyner, perakende sektörünün heyecanla beklenen "Muhteşem 11 Kasım İndirimi" için alışveriş keyfini ikiye katlayacak ve ayrıcalıklarıyla dikkati çeken Anahtar Kart'ı sunuyor.

Boyner, perakende sektörünün heyecanla beklenen "Muhteşem 11 Kasım İndirimi" için alışveriş keyfini ikiye katlayacak ve ayrıcalıklarıyla dikkati çeken Anahtar Kart'ı sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yenilikçi hizmet ve kampanyaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Boyner mağazalarından en az 300 TL bakiye yüklenerek veya boyner.com.tr'den 300 TL'lik veya 500 TL'lik bakiye seçenekleri ile satın alınabilecek "Anahtar Kart", 11 Kasım'ı beklemeden ve kalabalıklara girmeden indirimli fiyatlar ile alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Kadın giyimden erkek giyime, çocuk koleksiyonundan aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili yüz binlerce ürün ve yüzlerce markayı bir arada sunan Boyner, "Muhteşem 11 Kasım İndirimi" döneminde müşterilerine Anahtar Kart'ın kolaylıklarını ve avantajlarını yaşatacak.

"Anahtar Kart"ı 4 Kasım'a kadar satın alan müşteriler, 5-17 Kasım'da "Anahtar Kart"a özel ayrıcalıklı ve indirimli fiyatlarla alışveriş yapma imkanını yakalayacak.

Boyner, indirimin kapılarını herkesten önce açmak isteyen müşterilerini "Anahtar Kart" ile tanışmaya davet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Hadise Seda Sayan Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Eddie Newton Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boyner'den "Anahtar Kart" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 15:04:13. #1.15#
title