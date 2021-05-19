Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı

İskoçya Ligi ekiplerinde Celtic'in CEO'su Peter Lawwell'in evine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu evde büyük bir patlama yaşanırken yangın çıktı. Alevler içinde kalınca büyük bir panik yaşayan Lawwell ve ailesi büyük panik yaşadı. Saldırıyı düzenleyenlerin fanatik Celtic taraftarları olabileceği belirtilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Celtic CEO'su Peter Lawwell ve ailesinin evine kimliği belirsiz kişilerce saldırı yapıldı. Molotof kokteylli saldırı büyük bir yangına sebebiyet verirken ailede yaralanan olmadı.

ARAÇLAR KÜL OLDU

Spor Arena'nın derlediği haberde; Peter Lawwell'in evinin önünde bulunan arabalara atılan molotof kokteylinin patlaması sonucu arabada çıkan yangın bir süre sonra eve de sıçradı. Gece saatlerinde çevredekiler tarafından yapılan yangın ihbarı sonrası bölgeye gelen 40 itfaiyeci, 8 itfaiye aracıyla birlikte yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Gün ışıdığında ise korkunç bir manzara ortaya çıktı. Peter Lawwell'in evinin bir kısmı ve evin önündeki araçlar kül olmuştu.

SORUŞTURMA YAPILIYOR

Olayın arabalara atılan molotof kokteyliyle başladığını tespit eden Glasgow polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Lawwell'in CEO görevini yürüttüğü Celtic'ten de konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Peter Pawwell'in evinde ve evin önündeki arabalarda ağır bir hasar meydana gelmiştir. Lawwell ve ailesi yara almadan olayı atlattığını ve sabah saatlerinde olay yerinden ayrıldı. Büyük bir şok yaşayan ailenin sağlık durumlarının iyi olması kulübümüzü memnun etmiştir. Güvenlik güçleriyle ortaklaşa çalışıp bu olayın faillerinin bulunmasına yardımcı olacağız.

CELTIC TARAFTARLARI YAPMIŞ OLABİLİR

İskoçya basınında yer alan bazı yorumlarda, 9 yıl sonra ezeli rakibi Rangers'a şampiyonluğu büyük bir farkla kaybeden Celtic'in fanatik taraftarlarının bu saldırıyı düzenlemiş olabileceği ifade edildi.