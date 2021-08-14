Böyle para kazanma yöntemi görülmedi! Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı

Barcelona'ya veda toplantısında duygusal anlar geçiren Messi'nin gözyaşlarını ve burnunu sildiği peçete, satışa sunuldu. Bu peçete için 1 milyon Arjantin pesosu, (10 bin dolar) istenildi.