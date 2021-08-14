Böyle para kazanma yöntemi görülmedi! Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı
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Böyle para kazanma yöntemi görülmedi! Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'ya veda toplantısında duygusal anlar geçiren Messi'nin gözyaşlarını ve burnunu sildiği peçete, satışa sunuldu. Bu peçete için 1 milyon Arjantin pesosu, (10 bin dolar) istenildi.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan vedasında gözyaşlarını ve burnunu sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.

Böyle para kazanma yöntemi görülmedi! Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı

"GENETİK MATERYAL"

Peçeteyi satışa sunan bir Arjantinli internet kullanıcısı, peçete üzerinde "Lionel'in genetik materyali" olduğunu iddia etti.

"BÖYLE HAYAL ETMEMİŞTİM"

Peçetenin satışa çıkması dünya çapında konuşulan bir konu oldu. Messi bu veda toplantısında, "Hoşça kal demek hiç aklımdan geçmemişti. Böyle bir anı hayal etmemiştim. 21 yıl önce girdiğim yuvamdan ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

Böyle para kazanma yöntemi görülmedi! Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı
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