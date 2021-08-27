Böyle heyecan görülmedi! Son dakikaları nefes kesen maçta Antalyaspor, Rize'yi 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta 2-0'dan geri dönen Karadeniz ekibi 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ancak 90+10. dakikada Antalya yine penaltıdan 3. golü buldu ve maç bu skorla sona erdi.