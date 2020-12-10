Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi
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Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi

10.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:01

İran Ligi'nde yeşil sahalarda ender görünen bir olay yaşandı. Payka takımında forma giyen Nader Mohammadi, taç atışını gole çevirdi. Atılan bu gol dünya gündemine oturdu. Nader Mohammadi'nin taç kullanım şekli de en az atılan gol kadar konuşulanlar arasına girdi.

İran Ligi'nin 5. haftasında Gol Gohar Sirjan ile Paykan takımları karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Nader Mohammadi attığı ilginç golle maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında uzun bir atış yapmak için tacı takla atarak kullanan İranlı futbolcu, istemeden de olsa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Kaleye doğru süzülen top, kaleci Alireza Haghighi'nin eline değerek filelerle buluştu.

Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi

KALECİNİN ELİNE DEĞDİĞİ İÇİN GOL SAYILDI

Bilindiği gibi kurallara göre taç atışından direkt olarak kaleye giren top, gol sayılmıyor. Kalecinin son dokunuşu, golün geçerli olmasına neden oldu.

Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi
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