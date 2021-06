Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı

Trabzonsporlu taraftarlar, Alaxender Sörloth'un takıma geri dönmesi için düzenlediği kampanyada rekora koşuyor. Bordo-mavili taraftarlar, Norveçli golcünün son paylaşımına 1 milyondan fazla 'Come to Trabzonspor' yorumu yaptı.

Sosyal medya Trabzonsporlu taraftarları konuşuyor. Yeniden kulübe dönmesi için Sörloth'u ikna etmeye çalışan taraftarlar, Norveçli golcünün son paylaşımını yorum bombardımanına tuttu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDULAR

Norveçli golcünün Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma, bordo mavili taraftarlar "Come to Trabzonspor" mesajı yağdı. 31 Mayıs günü Sörloth'un yaptığı paylaşımın altına taraftarlar kısa sürede 1 milyondan fazla "Come to Trabzonspor" mesajı bırakarak oyuncuyu ne kadar çok istediklerini bir kez daha göstermiş oldu. Sörloth'u Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da yeniden kadroya katma isteği olduğu yazılıyordu.