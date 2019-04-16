Boydak Grubu'nun Cirosu Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 24'lük Artışla 2.92 Milyar TL'ye Yükseldi

Boydak Grubu'nun 2019 ilk çeyreğini değerlendiren Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, 2018 yılı ilk çeyreğinde 2.35 milyar TL olan cirosunun yüzde 24'lük artışla 2019'un ilk çeyreğinde 2.92 milyar TL'ye yükseldiğini söyleyerek; "Başarılı finansal sonuçlarımız ile ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun ülke ekonomisine değer katan, bizi daha rekabetçi kılan yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Boydak Holding tarafından düzenlenen '2019 Yılı İlk Çeyrek Sonuçları' basın toplantısında holding ve bağlı şirketlere ilişkin finansal sonuçları ve projeleri açıklayan CEO Alparslan Baki Ertekin, "2018 yılında olduğu gibi 2019 yılı finansal başarımız ciddi bir ivme ile yükselmeye devam ediyor. Öncelikli ve değişmeyen hedefimiz ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Uzun vadeli değer yaratma stratejimizi ve rekabette bizi hep bir adım önde tutan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Boydak Grubu olarak yılın ilk çeyreğinde ülkemizin geleceğine olan inancımız ve güçlü bilanço yapımızla faaliyet ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. 2018 yılı ilk çeyreğinde 2.35 milyar TL ciromuz yüzde 24'lük artışla 2019 yılının ilk çeyreğinde 2.92 milyar TL'ye yükseldi. Grubu7n kombine vergi öncesi karı ise yüzde 66,4 artışla 250 milyon TL'den 416 milyon TL'ye, aynı dönemde ödenen vergiler ise yüzde 55'lik artışla 120 milyon TL'den 186 milyon TL'ye ulaşmıştır" dedi.

Holdingin 2019 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği proje ve yatırımlar hakkında da bilgiler veren Ertekin; mobilyadan enerjiye, demir-çelikten tekstile pek çok farklı sektörde teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini artırmaya odaklandıklarını vurguladı. Ertekin; "Artık kabına sığmayan Bellona Eylül ayında tamamlanacak48 bin metrekare kapalı alanıyla 6. fabrikasını inşa ediyor. Dünyanın en önemli kumaş üreticilerinden olan Boyteks'te ise 23 metre tavan yüksekliğine sahip yeni ham örme kumaş deposu yatırımı gerçekleştiriyoruz. Teknoloji ve dijital yatırımlar artık üretim dünyasının vazgeçilmez özelliklerinden biri. Tüm şirketlerimizi SAP R3 versiyonundan yeni nesil HANA'ya taşıyoruz. Boydak holding ve şirketlerimizde tüm iş süreçlerimizi yeniden gözden geçiriyor, farklı yazılımlar kullanan tüm şirketlerimizi SAP ERP platformu üzerinden daha bütünleşik ve entegre bir yapıda yönetmeyi hedefliyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası pazarda sahip olduğumuz güçlü duruşu devam ettirmek çok önemli. Mobilya markalarımızı mağazacılık alanındaki atılımlara hem yurtiçi hem yurtdışında yeni mağazalar ile devam ediyoruz. Mobilya alanında yaptığımız yatırımları sadece mağaza yatırımı ile sınırlandırmıyor, markalarımızın pazarlama stratejilerini de güncelliyoruz. Bu doğrultuda Mondi markamızda logo değişim sürecine başlamış bulunmaktayız. Mondi yeni kurumsal kimliği, marka konumlandırması ile sahip olduğu müşteri kalitesinin yanında çok daha geniş bir profile hitap etmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda halı sektörünü heyecanlandıracak bir bilgi de paylaşan Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, "1952 yılında kurulan ve ülkemizin en çok tercih edilen, en çok bilinen Türkiye'nin ilk makine halısı Gümüşsuyu markası yeniden doğuyor. Gümüşsuyu, yeni ürünleriyle bundan sonra da trendlere yön verecek" şeklinde konuştu.

"Yeni ekonomi programımıza ve ekonomi yönetimimize inanıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi programlarına inandıklarının altını çizen Ertekin; "Dünyada hiçbir ekonomi yok ki buna Amerika ekonomisi de dahil; dış para girişi olmadan, yabancı yatırımcı gelmeden müreffeh olabilirsin. Onun önünü kesmek için 'Türkiye çok riskli bölge, aman oraya paranızı götürmeyin, yatırım yapmayın' deniyor. Biz de söylüyoruz ki yabancıların söylediklerinin tersine, maliye yönetimine inanıyoruz. Bakan Albayrak'ın bugüne kadar attığı adımların tamamını devrim niteliğinde görüyoruz. Onun izinden de ilerleyerek de Boydak Holding'i çok başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz" dedi.

Holdinge bağlı 3 şirketi halka arz etmeye hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Ertekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"3 şirketimizi halka arz etme hazırlıklarına başlıyoruz. O halka arz hazırlıkları öncesinde uluslararası standartlarda kabul görmüş bilançolar çıkarmak zorundayız. Hedef tarih 2020'nin ilk çeyreğinde 3'ünü de peş peşe halka arz etmek. Yani ilk çeyrekte peş peşe 3 şirketi halka arz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA