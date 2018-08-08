Boyabatlı Üretici Destekle Çilek Üretimini Geliştirdi

Boyabat ilçesinde 5 yıl önce kendi imkanlarıyla 70 kök fideyle çilek üretimine başlayan çiftçi, devlet tarafından sağlanan destekle üretimini 100 bin kök fideye yükseltme başarısı gösterdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Darıözü köyünde çilek üretimi yapan Mehmet Memiş'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Darıözü'nde 32 dönüm alanda üretim yapan ve ürünlerini Türkiye'nin farklı kentlerine gönderen Memiş'in örnek çiftçilerden biri olduğunu ifade eden Usta, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 yıl önce kendi çabasıyla çilek yetiştiriciliği ile ilgili araştırmalar yapıp amatörce bu işe başlamıştı. Bize gelerek yardımcı olmamızı istedi. Biz de bu işi yapıyorsa destek olacağımızı söyledik. Mersin başta olmak üzere 3-4 yere çilekle ilgili bilgisini geliştirmesi için toplantılara, kurslara gönderdik, daha sonra bakanlığımızın Genç Çiftçi Projesi'nden yararlandırdık. En son olarak iki dönümlük alan içerisinde ranza tipi sera kurduk. Yaklaşık 30 dönüm açık, 2 dönüm de kapalı alanda üretim yapmasında yardımcı olduk. Organik olarak yaptığı çilek üretimiyle ilçemiz ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Biz ilçe müdürlüğü olarak bundan sonraki çalışmalarında da kendisine destek olacağız."

Çilek üreticisi Memiş ise çilek üretimine 70 kök fideyle başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok çalıştık, emek verdik zor süreçten geçtik. Planlı düzenli çalıştık. Çalışmalarımızın mükafatı olarak da 2018 yılında 100 bin çilek fidesiyle üretim yapıyoruz. Şimdi bizi duyan ilçe içinden ve dışından ziyaretlerimize geliyorlar. Bize akıl danışıyorlar. Bizlerden desteğini esirgemeyen tüm devlet yetkililerine teşekkür ederim."