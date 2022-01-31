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Boupendza bombası patlamak üzere! Süper Lig'e dönmek için gemileri yaktı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Oyuncunun menajeri Harve Cros, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye haber yolladı. İki kulüp de Boupendza için istekli.

Geçen sezon herkesin peşinden koştuğu Aaron Boupendza'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki Gabonlu golcünün menajeri Harve Cros, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Cros, Boupendza'nın Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu bildirdi.

Boupendza bombası patlamak üzere! Süper Lig'e dönmek için gemileri yaktı

MUTLU DEĞİL

Al-Arabi ile 2024'e katar kontratı olan Boupendza, takımında mutlu değil. Boupendza, Türkiye'ye geri dönüş için fedakarlık yapmaya hazır. Ancak son sözü kulübü söyleyecek.

Boupendza bombası patlamak üzere! Süper Lig'e dönmek için gemileri yaktı

BEŞİKTAŞ ZOR

Siyah-Beyazlılar'da Larin'le yapılan görüşmeler çıkmaza girdi. Larin'in mukavelesi sezon sonu bitiyor. Boupendza transferi Güven ve Batshuayi'nin formunu etkileyebilir. Beşiktaş, Boupendza için istekli ama bu transfer dengeleri tehdit ediyor. Golcü arayışı olan Fenerbahçe, bir adım daha önde. Sarı-Lacivertliler, Seferovic'le yapılan görüşmelerden de netice alamadı. Seferovic dosyası rafa kaldırılırsa tek hedef Boupendza olacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haber

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