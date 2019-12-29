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BOTAŞ: TürkAkım'da 'ölçüm sıkıntısı' yok

TürkAkım boru hattı projesinde ölçüm istasyonu sorunu yaşandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten BOTAŞ, "Kıyıköy'deki alım terminaline kısıtsız ve koşulsuz erişim yetkimiz var" açıklamasını yaptı.

29.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:19
BOTAŞ: TürkAkım'da 'ölçüm sıkıntısı' yok

TürkAkım boru hattı projesinde ölçüm istasyonu sorunu yaşandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten BOTAŞ, "Kıyıköy'deki alım terminaline kısıtsız ve koşulsuz erişim yetkimiz var" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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