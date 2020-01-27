Haberler » Spor » BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı - Spor

BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

27.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:02
BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Üç sezondur teknik sorumlu olarak kulübümüze birçok katkı sağlamış Sayın Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet alabilen BOTAŞ, 12. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler