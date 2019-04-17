Boşanmanın Eşiğinden Dönen Hakan Çalhanoğlu, Eşi ve Kızıyla Tatile Çıktı
Eşiyle boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Çalhanoğlu, kızı Liya ve eşi Sinem Çalhanoğlu ile tatile çıktı.
İtalya takımlarından Milan'da forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kızları Liya'nın doğumuyla birlikte eşiyle arasındaki buzları eritti. Yıldız futbolcu, kızlarının 40'ı çıkar çıkmaz da eşini Como Gölü kıyısındaki geceliği 2 bin euroluk bir otele tatile götürdü.
EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS
Çocukluk aşkıyla evlenen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ani bir kararla 3 aylık hamile eşinden boşanmaya karar vermişti. Evliliklerine ikinci bir şans veren çiftin, 6 Mart'ta ilk bebekleri dünyaya gelmişti.
EŞİNE DOĞUM HEDİYESİ
Çalhanoğlu çifti, 40 gün önce de kızları Liya'ya kavuştu. Ünlü futbolcu, eşine doğum hediyesi olarak da Sinem Hanım ve kızını Como Gölü'nde tatile götürdü. İkili, buradan bol bol da paylaşım yaptı.
EŞİYLE ROMANTİK ANLAR
Geceliği 2 bin 500 euro yani 16 bin 500 liralık Grand Hotel Tremezzo'da konaklayan Çalhanoğlu çifti, burada romantik anlar yaşıyor. Milan'ın yıldızının eşine yaptığı bu jest ise "Hakan, yeşil sahalardaki başarısını bu kez romantizmde de konuşturdu" yorumları yaptırdı.
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bize neCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şeytan parada gizlidir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kadına demediğini bırakmamıştı. nasıl yüz yüze bakabiliyorlar . iyi olsunlar genede bebekleri var sonuçta ama ne bileyimCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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HAKAN ADAM OL ADAMCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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MutluluklarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır