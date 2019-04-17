Boşanmanın Eşiğinden Dönen Hakan Çalhanoğlu, Eşi ve Kızıyla Tatile Çıktı

İtalya takımlarından Milan'da forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kızları Liya'nın doğumuyla birlikte eşiyle arasındaki buzları eritti. Yıldız futbolcu, kızlarının 40'ı çıkar çıkmaz da eşini Como Gölü kıyısındaki geceliği 2 bin euroluk bir otele tatile götürdü.

EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS

Çocukluk aşkıyla evlenen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ani bir kararla 3 aylık hamile eşinden boşanmaya karar vermişti. Evliliklerine ikinci bir şans veren çiftin, 6 Mart'ta ilk bebekleri dünyaya gelmişti.

EŞİNE DOĞUM HEDİYESİ

Çalhanoğlu çifti, 40 gün önce de kızları Liya'ya kavuştu. Ünlü futbolcu, eşine doğum hediyesi olarak da Sinem Hanım ve kızını Como Gölü'nde tatile götürdü. İkili, buradan bol bol da paylaşım yaptı.

EŞİYLE ROMANTİK ANLAR

Geceliği 2 bin 500 euro yani 16 bin 500 liralık Grand Hotel Tremezzo'da konaklayan Çalhanoğlu çifti, burada romantik anlar yaşıyor. Milan'ın yıldızının eşine yaptığı bu jest ise "Hakan, yeşil sahalardaki başarısını bu kez romantizmde de konuşturdu" yorumları yaptırdı.