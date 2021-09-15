Borussia Dortmund hangi ülkenin takımı? Borussia Dortmund hangi ülkede bulunuyor? Borussia Dortmund hangi ligde? Borussia Dortmund sahibi kim?

Borussia Dortmund hangi ülkenin takımı? Borussia Dortmund hangi ülkede bulunuyor? Borussia Dortmund hangi ligde? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BORUSSİA DORTMUND HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (kısaca Borussia Dortmund, Dortmund veya BVB), Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dortmund kentinde kurulmuş spor kulübü. Özellikle futbol takımıyla tanınmıştır; bunun dışında atletizm, boks, hentbol ve masa tenisi dallarında da faaliyet göstermektedir.

Borussia Dortmund futbol takımının, Almanya'da 8 Bundesliga şampiyonluğu, 5 DFB-Pokal şampiyonluğu ve 6 DFL-Supercup şampiyonluğu gibi başarıları bulunmaktadır. Ayrıca; Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynamış, bunlardan birinde kupayı kaldırmış, diğerinde ise mağlup olmuştur. Bir kere de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştır. 1966 yılında kazandığı bu başarıyla, Avrupa'da kupa kaldıran ilk futbol takımı olmuştur. Bu başarılarla Dortmund, Almanya futbol tarihindeki en başarılı kulüplerden biridir. Ezeli rakipleri Schalke 04'tür.

Borussia Dortmund, 1974 yılından beri iç sahadaki maçlarını, Almanya'nın en büyük stadyumu olan Sıgnal Iduna Park'ta oynamaktadır. 2011-12 sezonunu kapsayan bir araştırmaya göre, dünyada en çok taraftar ortalaması olan kulüp Borussia Dortmund'dur. Ayrıca kulüp, 2014 yılında 100.000 üye sayısını aşmış ve Almanya'da bu sayıyı aşan üçüncü kulüp olmuştur. Dortmund'un renkleri siyah ve sarıdır, bu yüzden taraftarlar kulübe "Siyah-Sarılılar" anlamına gelen die Schwarzgelben takma adını vermişlerdir. Borussia Dortmund kulübünün sloganı, "Gerçek Aşk" anlamına gelen Echte Liebe'dir.

Deloitte'nin Futbol Para Ligi gelir yıllığına göre Dortmund, Almanya'nın en büyük 2., dünyanın en büyük 11. kulübüdür. Kulübün şu anki başkanı Reinhard Rauball, CEO'su ise Hans-Joachim Watzke'dir. Futbol takımının şu anki teknik direktörü ise Lucien Favre'dir.

TARİHÇE

Kuruluş ve ilk yıllar

Kulüp, 19 Aralık 1909 tarihinde, futbol oynadıkları kilise sponsorluğundaki Catholic Holy Trinity kulübünden ayrılan bir grup genç tarafından, Dortmund kentinin kuzeydoğusunda kurulmuştur. Kulübü kuran Franz ve Paul Braun, Henry Cleve, Hans Debest, Paul Dziendzielle, Julius and Wilhelm Jacobi, Hans Kahn, Gustav Müller, Franz Risse, Fritz Schulte, Hans Siebold, August Tönnesmann, Heinrich ve Robert Unger, Fritz Weber ve Franz Wendt; bu kararı yerel bir barda almışlardır. Kulübün adı da, Borussia bira fabrikasında üretilen "Borussia" birasından alınmıştır. Ayrıca, Borussia Latince'de Prusya anlamına gelmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Takım, kırmızı kuşaklı mavi-beyaz çubuklu formayla oynamaya başlamıştır. 1913 yılında ise renklerini sarı-siyah olarak değiştirmiş ve bu renklerde çubuklu forma giymeye başlamıştır.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

Haberler.com - Gündem